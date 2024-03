In kritischer Phase Streiks bei Bahn, Fliegerei & Co. verursachen Millionenschäden in NRW

Die Folgen der aktuellen Streiks bei der Bahn, im öffentlichen Nahverkehr, an Unikliniken und im Luftverkehr sind vor allem in den Ballungsgebieten zwischen Rhein und Weser zu spüren. „Nordrhein-Westfalen ist als bevölkerungsreichstes Bundesland von den Streiks besonders betroffen“, sagte der Arbeitskampfexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Hagen Lesch, unserer Redaktion. Der Spezialist für Tarifpolitik schätzt die gegenwärtigen Auseinandersetzungen als sehr kritisch ein: „Die Eskalation hat nach unseren Daten aktuell einen Spitzenwert erreicht.“ Das IW ermittelt die Härte der Konflikte mit durchschnittlichen Eskalationsstufen. Und die sind zwischen Januar und März auf den höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Auch die Konfliktintensität, die die Dynamik der Arbeitskämpfe misst, war seit 2000 nur in zwei Jahren höher.