„Focus Friday“ : Bei SAP wird an Freitagen nicht mehr konferiert

Walldorf Europas größter Softwarekonzern SAP räumt Mitarbeitern mehr Freiraum vor dem Wochenende ein. Freitags soll soweit wie möglich auf Konferenzen sowie Telefon- und Videoschalten verzichtet werden.

Das berichtete Personalchef Cawa Younosi in einer internen Mitteilung. Der sogenannte Focus Friday ermögliche eine weitgehend ungestörte Arbeitszeit. Dringende Aufgaben könnten zudem vor dem Wochenende erledigt werden, schrieb Younosi. „Wir durchlaufen die Arbeitswoche in Höchstgeschwindigkeit; was aber auf der Strecke bleibt, ist die Möglichkeit, intensiv an Dingen zu arbeiten, Neues zu lernen oder in einer Mittagspause durchzuatmen.“