25,5 Millionen Fluggäste : Düsseldorfer Flughafen erwartet neuen Passagierrekord

Düsseldorf Der Flughafen Düsseldorf rechnet dieses Jahr mit 25,5 Millionen Reisenden. Damit würden rund 900.000 mehr Menschen an- oder abreisen als im bisherigen Rekordjahr 2017.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte bei der Feier, der Konzern setze auf eine Modernisierung der Flotte wie mit der A321neo, um den Kerosinverbrauch und damit die Belastung des Klimas durch den Ausstoß von CO 2 zu senken. Alleine bis 2025 würden insgesamt 40 Flugzeuge des Typs A321neo an die Lufthansa-Gruppe ausgeliefert, die jeweils rund 20 Prozent weniger Sprit verbrauchen als die bisherigen Jets für den Europa-Verkehr. Lufthansa werde in den nächsten Jahren alle zwölf Monate drei Milliarden Euro für neue Jets ausgeben und alle zwei Wochen ein neues Flugzeug in Betrieb nehmen, gab Carsten Spohr einen Ausblick.