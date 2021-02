Köln-Bonn steht stabiler da als Düsseldorf : Flughafen Düsseldorf erhält 60 Millionen Euro Hilfe

Am Flughafen Düsseldorf starten wie in ganz Europa viele Flüge fast leer oder fallen ganz aus Foto: Dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin/Düsseldorf Endlich realisiert der Bund die schon lange angekündigte Hilfe für die Airports. In NRW erhält Düsseldorf einen hohen Zuschuss, in Köln-Bonn wird das Kapital gemäß einem Beschluss von Ende 2020 deutlich erhöht. Köln-Bonn ist zwar kleiner, hat aber zwei Vorteile gegenüber Düsseldorf.

(rky) Die Bundesregierung hat ein Unterstützungspaket in Höhe von 600 Millionen Euro für alle deutschen Flughäfen geschnürt, das durch Geld der Länder um 200 Millionen Euro aufgestockt werden soll.

Der Flughafen Düsseldorf wird laut Brancheninsidern 60 Millionen Euro des Geldes erhalten. Damit wird ausgeglichen, dass der größte Airport von NRW im Frühjahr 2020 monatelang auf Bitte des Staates offen blieb, obwohl die Passagierzahl zeitweise fast komplett zusammengebrochen war. Die Hälfte der 60 Millionen Euro wird der Bund überweisen, die andere Hälfte das Land.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) lässt erklären: „Die Förderung des Bundes ist gut für die Flughäfen. Das Land ist bereit, seinen Anteil dazuzutun.“

Beim Flughafen Köln-Bonn beteiligen sich Land und Bund zu je einem Drittel an einer Kapitalerhöhung in Höhe von 75 Millionen Euro. Sie beide halten wie die Stadt Köln je rund ein Drittel der Anteile am zweitgrößten NRW-Airport.

Damit steht Köln-Bonn stabiler da als Düsseldorf: Die Kölner erhalten eine Kapitalerhöhung durch die Anteilseigner, um die Pandemie durchhalten zu können, obwohl sie schon vor der Corona-Krise mit einer Eigenkapitalquote von 35,6 Prozent sehr solide finanziert waren. Düsseldorf hatte vor der Pandemie eine Eigenkapitalquote von nur 13,4 Prozent. und erhielt jetzt nur ein Darlehen der zwei Anteilseigner in Höhe von 100 Millionen Euro. Die Liquidität ist nur gesichert, weil das Land für Kredite in Höhe von 250 Millionen Euro eine Bürgschaft ausgesprochen hat. Die Stadt Düsseldorf hält die Hälfte der Anteile und hätte wohl frisches Eigenkapital eingeschossen, doch der private Anteilseiger Airport Partners bremst, so ein Aufsichtsrat.

Köln-Bonn hat ausserdem den Vorteil eines großen Bereiches nur für Frachtflüge, die aktuell sehr gut laufen. Düsseldorf ist dagegen sehr viel abhängiger vom Passagiergeschäft, war allerdings bis zur Pandemie deutlich profitabler. Beide Airports bauen Personal ab, in Düsseldorf werden dabei betriebsbedingte Kündigungen bisher nicht ausgeschlossen, obwohl man versucht, sie mit einem „Freiwilligenprogramm“ zu vermeiden.

Zurück zu den Hilfsprogrammen: Die kleineren Flughäfen in NRW wie Weeze und Dortmund erhalten anders als Düsseldorf keine Erstattung der Lockdown-Kosten in 2020. Aber sie müssen die Kosten ihrer Flugsicherung nicht mehr bezahlen, was die großen Airports sowieso nicht müssen. Der Flughafenchef von Weeze, Sebastian Papst, ist nicht begeistert davon, dass er zwar die Flugsicherungsgebühren wie schon lange gefordert erlassen bekommt, aber kein Geld für die Zeit des Lockdown erhält. „Den Sinn dieser Entscheidung verstehe ich nicht.“

Die ganze Branche bangt nun, wie das Sommergeschäft wird. Thomas Schnalke, Airportchef von Düsseldorf, hofft auf eine starke Belebung der Passagierzahl, wenn immer mehr Menschen geimpft sind. Außerdem denkt er darüber nach, bis zu 70.000 Corona-Schnelltests am Tag durchzuführen, damit Reisende sich sicher fühlen und um Auflagen von Gastländern bei der Einreise erfüllen zu können. Auch der Tourismuskonzern Tui hält eine starke Erholung des Luftverkehrs im Sommer für möglich, sagte diese Woche Vorstandschef Fritz Joussen.