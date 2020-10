Geplanter Stellenabbau : Flughafen Düsseldorf will Mitarbeiter mit Abfindungen ködern

Düsseldorf Der Airport Düsseldorf konkretisiert sein Sparprogramm: Rund 15 Prozent der Personalkosten sollen wegfallen. Geschäftsführer Thomas Schnalke bestätigt gleichzeitig, die Kapazitäten in der Zukunft weiter erhöhen zu wollen, obwohl aktuell nur 20 Prozent der früheren Passagiere unterwegs sind.

Als ersten Schritt, um die Personalkosten um rund 15 Prozent zu senken, startet der Flughafen Düsseldorf am 12. Oktober ein „Freiwilligenprogramm“. Mitarbeiter können vorzeitig in Rente gehen oder gegen eine Abfindung ausscheiden. Das sagte Airportchef Thomas Schnalke am Dienstag. Er berichtete, dass im Vergleich zum Vorjahr aktuell nur 30 Prozent der Flüge starten würden. Die Passagierzahl läge bei 20 Prozent des Vorjahres, viele Jets starten also halbleer.