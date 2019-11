Neuer Termin : Flughafen BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen

Berlin Nach Jahren des Verzugs steht ein neuer Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER fest: Ab dem 31. Oktober 2020 sollen die ersten Flieger starten. Der Flughafenchef ist zuversichtlich, doch es bleibt ein enges Rennen.

Der neue Hauptstadtflughafen BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Das teilten die Betreiber am Freitag mit. Zuvor hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Aufsichtsrat über das Datum informiert. Näheres wollte er am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklären. Der neue Flughafen liegt in Schönefeld in Brandenburg. Dort ist der Reformationstag am 31. Oktober ein Feiertag.