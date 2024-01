Steigende Kosten NRW-Flughäfen besorgt – Ticketpreise drohen anzuziehen

Zwei Monate vor Start der Osterferien sorgen sich die großen Flughäfen in NRW vor immer höheren Kosten, während sie gleichzeitig versuchen, den Service auf einem vergleichbar hohen Niveau wie 2023 zu halten. „Wir haben schwindelerregend steigende Kosten in der Branche“, sagt Ludger van Bebber, Chef des Flughafens Dortmund und Vizepräsident des Flughafenverbandes ADV. Zum 1. März steigen die Löhne der eigenen Belegschaft um rund zehn Prozent, ab 1. Mai geht die vom Bund erhobene Luftverkehrssteuer noch mal um 20 Prozent hoch und verdoppelt sich damit gegenüber der Vor-Corona-Zeit von 7,50 Euro auf 15,53 Euro, während sich die Gebühren für die Flugsicherung am Himmel laut Eurowings in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt haben.