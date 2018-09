Flugbegleiter-Streik am 28. September: Ryanair annulliert am Freitag 190 Flüge

Ryanair annulliert am Freitag 190 Flüge in Deutschland und in anderen Ländern

London Der irische Billigflieger Ryanair annulliert an diesem Freitag 190 Flüge. Hintergrund ist ein Flugbegleiter-Streik in Deutschland und fünf anderen Ländern. Offenbar sind zehntausende Kunden betroffen.

Am Freitag sind die Flugbegleiter von Ryanair in sechs europäischen Ländern zu einem Streik aufgerufen: in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal. Ein Zusammenschluss europäischer Gewerkschaften hatte den Streik vor knapp zwei Wochen angekündigt - damals noch in fünf Ländern. In der Zwischenzeit kam Deutschland dazu.