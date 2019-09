Klimastreiks am 20. und 27. September : Flixbus schenkt Klimademonstranten eine Freifahrt

München Wer mit dem Flixbus zu einer der anstehenden Klimademos fährt, bekommt dafür eine Freifahrt. Und eigene Mitarbeiter bekommen für die Klimastreik-Veranstaltungen frei - wenn sie denn teilnehmen wollen.

Wie der Fernbusanbieter am Montag mitteilte, beteiligt sich das Unternehmen an den geplanten Klimastreiks am 20. und 27. September. Wer jeweils am Vortag oder am Tag der Demo ein Ticket in eine der teilnehmenden Städte bucht und dieses samt Selfie von der Demo einreicht, bekommt im Gegenzug eine Freifahrt.