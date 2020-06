Bundesweite Kontrollen : Zoll deckt erhebliche Arbeitsrechtverstöße in Fleischbranche auf

Zoll deckt erhebliche Arbeitsrechtverstöße in Fleischbranche auf

Berlin Bislang habe die Behörde nach Kontrollen bei Fleischproduzenten 21 Strafverfahren und 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet – darunter mittelständische Betriebe ebenso wie namhafte Unternehmen.

Der Zoll hat bei bundesweiten Kontrollen in der Fleischindustrie während der vergangenen vier Wochen erhebliche Verstöße gegen das Arbeitsrecht aufgedeckt. In mehr als 600 Fällen prüfe die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls derzeit, ob Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten vorliegen, sagte der Leiter der Behörde, Tino Igelmann, der "Welt" vom Freitag.

Rechtsverstöße seien bei großen, namhaften Unternehmen ebenso aufgefallen wie bei mittelständischen Firmen, sagte Igelmann. Die Arbeitsrechtsverstöße umfassten unter anderem Schwarzarbeit, Urkundenfälschungen, illegalen Aufenthalt von Arbeitern in Deutschland und Verletzungen der Aufsichtspflicht.

Integrationsbeauftragte will ausländische Arbeiter besser schützen

Annette Widmann-Mauz fordert Kontrollen : Integrationsbeauftragte will ausländische Arbeiter besser schützen

Für die Schwerpunktprüfung kontrollierten dem Bericht zufolge rund 1400 Beamte die Arbeitsbedingungen der Arbeiter in 150 Betrieben der fleischverarbeitenden Industrie. Auch Mitarbeiter kommunaler Gesundheits- und Arbeitsschutzbehörden waren demnach beteiligt. Auch die Unterbringung von Mitarbeitern in Massenunterkünften sei zum Teil kontrolliert worden. Anlass der kurzfristig durchgeführten Aktion seien die im Mai bekannt gewordenen ersten Fälle von Corona-Infektionen in Schlachthöfen gewesen.