Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen : Ferienflieger Condor erhält wohl Finanzhilfe vom Staat

Eine Maschine von Condor startet vom Berliner Flughafen Schönefeld (Archivfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist bankrott, die Tochter Condor hält dagegen den Flugbetrieb aufrecht und kämpft darum, der Pleite zu entgehen. Nun greift dem Ferienflieger offenbar der Staat unter die Arme.

Der Staat will der Fluggesellschaft mit einem Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro zur Seite springen. Das meldeten verschiedene Medien und Agenturen am Dienstagabend übereinstimmend. Neben der Bundesregierung soll auch das Land Hessen dabei sein und zur Hälfte dafür bürgen. Dies solle auch noch am Abend offiziell mitgeteilt werden, hieß es.

Im Fall einer staatlichen Finanzhilfe plant Condor ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. „Wir würden dann ein Schutzschirmverfahren beantragen“, sagte Detlef Specovius, Rechtsanwalt von Condor, der dann auch ein solches Insolvenzverfahren managen würde, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Das würde uns Zeit geben, einen Insolvenz- und Restrukturierungsplan aufzustellen und einen neuen Gesellschafter zu suchen“, sagte er. Dieses Verfahren könne sich zwei bis sechs Monate hinziehen. Condor sei noch bis Mitte 2020 durchfinanziert. Die Konzernmutter könnte nicht länger auf die Gelder der Tochter durchgreifen.

Die Mutter des Ferienfliegers, der Reisekonzern Thomas Cook, hatte am Montag Insolvenz angemeldet. Nachdem Condor daraufhin um einen Überbrückungskredit gebeten hatte, um „Liquiditätsengpässe“ zu verhindern, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betont, die Schwierigkeiten bei der Airline seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden. „Es sind keine hausgemachten Probleme.“

Die hessische Landesregierung hatte ebenfalls Unterstützung für Condor in Aussicht gestellt. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hatte am Dienstag zur Höhe eines möglichen Überbrückungskredits dem Hessischen Rundfunk gesagt: „Wir haben ein bewährtes Verfahren in solchen Konstruktionen. Der Bund nimmt die Hälfte und die betroffenen Länder nehmen die andere Hälfte. Da Condor ja ein hessisches Unternehmen ist, wäre die andere Hälfte für das Land Hessen.“

Condor beschäftigt etwa 4900 Mitarbeiter und hat seinen Sitz im hessischen Kelsterbach. Der Heimatflughafen ist in Frankfurt. Flughäfen und Gewerkschaften hatten die Bitte des Unternehmens um Staatshilfe unterstützt. Condor ist ein wichtiger Partner für deutsche Reiseveranstalter. Im Schnitt sind nach Angaben des Unternehmens weniger als ein Fünftel der Condor-Passagiere Gäste der Thomas Cook-Veranstaltermarken. Angesichts der bevorstehenden Herbstferien wäre ein Ausscheiden Condors aus dem Markt für die Tourismusbranche ein großes Problem.

Am Dienstag hielt Condor seinen Betrieb weiter aufrecht. Alle Flüge sollten wie geplant durchgeführt werden, hieß es. Spezielle Teams beantworteten an den Flughäfen die Fragen der Passagiere. Gleichzeitig rede das Management mit allen Lieferanten und Partnerunternehmen, um seine Maschinen weiter in der Luft zu halten.

Die Pleite des Thomas-Cook-Konzerns beflügelte erneut die Spekulationen über einen Verkauf von Condor. Es gebe ein hohes Interesse auch bei Finanzinvestoren, sagte ein Condor-Sprecher. Bei einem möglichen Verkauf hätte der Insolvenzverwalter des britischen Reisekonzerns allerdings ein wichtiges Wort mitzureden.

Auch der deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook beantragte einen Überbrückungskredit. Er ist ebenfalls durch die Pleite der britischen Muttergesellschaft in Bedrängnis geraten.

(hebu/Reuters/dpa/AFP)