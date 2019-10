Nach Scheitern der Gespräche mit Renault : Fiat verhandelt mit Peugeot über Fusion

Mailand Mit Renault klappte es nicht, nun versucht es Fiat Chrysler mit Peugeot. Ein Zusammenschluss könnte zu einem der größten Autohersteller der Welt führen. Details sind aber noch nicht bekannt.

Der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler hat Gespräche mit dem französischen Rivalen PSA Peugeot bestätigt. Ziel der laufenden Verhandlungen sei es, „eine der führenden Mobilitätsgruppen der Welt zu schaffen“, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Offen blieb aber zunächst, ob die Gespräche auf einen vollkommenen Zusammenschluss oder auf eine lose Allianz hinauslaufen. PSA Peugeot gab eine ähnliche Stellungnahme heraus. Die Aktien von Fiat Chrysler legten nach der Bekanntgabe an der Mailänder Börse um fast neun Prozent auf 12,75 Euro zu.

Fiat Chrysler sucht seit langem nach einem Partner, um Investitionen in der kapitalstarken Industrie schultern zu können. Gespräche mit einem anderen französischen Autobauer - Renault - scheiterten in diesem Jahr an Bedenken der Regierung in Paris über die Rolle von dessen japanischem Partner Nissan. Auch die führende Gewerkschaft Renaults meldete Kritik an. Wie Renault gehört PSA Peugeot zum Teil dem französischen Staat. Die Regierung dürfte daher dem Schutz von Arbeitsplätzen in heimischen Werken Priorität einräumen.