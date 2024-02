Hohe Nachzahlungen in Erkrath Ein Trio will das Fernwärme-Monopol knacken

Für manchen Bürger in Erkrath gab es zum Jahreswechsel unangenehme Post von Eon: Für ihre Fernwärme und ihr Warmwasser sollten sie für ein Reihenhaus 2022 teilweise mehr als 3000 Euro nachzahlen. „Fernwärme von Eon war 2021 und 2022 so teuer wie nie. Innerhalb von zwei Jahren haben sich die Fernwärmepreise vervierfacht“, klagt Anwohner Werner Siepe. In Leverkusen-Steinbüchel hätten Kunden 2022 einen Arbeitspreis von 25,55 Cent je Kilowattstunde zahlen müssen, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. In Erkrath-Hochdahl war der Preis auf 21,72 Cent gestiegen, so Siepe.