Stufenloser Einstieg : Deutsche Bahn stellt barrierefreien ICE vor

Berlin Ab dem Jahr 2024 soll auf der Schiene der Deutschen Bahn ein stufenloser ICE unterwegs sein. Insgesamt hat das Unternehmen 23 Züge bestellt. Zukünftig soll der barrierefreie Zugang zum Standard werden.

Bei der Deutschen Bahn sind von 2024 an auch ICE-Züge mit stufenlosen Eingängen unterwegs. 23 Niederflurzüge des spanischen Herstellers Talgo werden bis 2027 geliefert, wie die Bahn mitteilte. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und Kunden mit sperrigem Gepäck, Fahrrädern oder Kinderwagen gelangen einfacher in diese Züge als in die übrigen ICE-Baureihen.