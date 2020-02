Luftverkehrssteuer steigt : Urlauber müssen für Ferienflüge in Europa tiefer in die Tasche greifen

Ein Flugzeug startet am Flughafen in Düsseldorf vor der untergehenden Sonne. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin/Düsseldorf Die Kapazitäten der Airlines sinken 2020 um 1,8 Prozent. Damit zeichnen sich höhere Preise ab. Wegen der Branchenschwäche rechnet der Flughafen Düsseldorf 2020 mit Stagnation, Köln-Bonn mit einem erneuten Rückgang.

Die Zeit dauerhaft niedrigerer Ticketpreise ist vorbei. Dies geht aus der Branchenbilanz 2019 des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hervor. Dieser prognostiziert für das laufende Jahr weiter steigende Tarife. „Die wirtschaftlichen Entwicklungen sind nicht spurlos am Luftverkehr vorbeigegangen“, sagte BDL-Präsident Klaus-Dieter Scheurle. Dem Verband zufolge sind im vergangenen Jahr die Preise für Flüge zu Zielen außerhalb Europas um 1,4 Prozentpunkte gestiegen. Innerhalb Deutschlands gingen die Tarife nur minimal um 0,2 Prozentpunkte zurück, doch bei den innereuropäischen Flügen stieg der Preis um 6,6 Prozentpunkte. Weil die Luftverkehrssteuer zum April deutlich erhöht wird, rechnet Scheurle alleine deshalb mit deutlich höheren Ticketpreisen.

Bis Ende Oktober haben die Airlines die Zahl der angebotenen Tickets um 1,8 Prozent gesenkt, berichtete der BDL. Dabei legt zwar das Angebot in Richtung Übersee zu wie beispielsweise in die boomende Karibik, doch in Europa sinkt das Angebot um 2,1 Prozent, innerhalb Deutschlands sogar um 7,1 Prozent. Gerade die Billigflieger Ryanair und Easyjet sowie Condor haben das Angebot im Vergleich zu 2019 ausgedünnt, wogegen Tuifly und der ungarische Billigflieger Wizz weiter expandieren.

Info Weniger Verspätungen in NRW Foto: dpa/Kevin Kurek Trend Nachdem es 2018 extrem viele Verspätungen gab, erholten sich die Werte 2019 deutlich. NRW In Köln lag eine Verspätung 2018 im Schnitt bei 23,3 Minuten, im Jahr 2019 bei 14,1 Minuten. In Düsseldorf sank die Verspätung von durchschnittlich 15,3 Minuten (2018) auf 12,5 Minuten.

Die zwei größten Flughäfen in NRW bestätigen den Trend. „Wir gehen in Düsseldorf 2020 eher von einer Seitwärtsbewegung aus, also von ähnlich vielen Passagieren wie 2019“, sagte ein Sprecher des Airports. 2019 habe es mit 25,5 Millionen zwar fünf Prozent mehr Passagiere gegeben als 2018, doch jetzt sei eher kein weiteres Plus zu erwarten. Am Flughafen Köln-Bonn schrumpfte die Passagierzahl im vergangenen Jahr bereits um 600.000 auf 12,4 Millionen, weil Eurowings wichtige Strecken ins benachbarte Düsseldorf verlagert hatte. Auf dieses Jahr schaut Airport-Chef Johan Vanneste „verhalten“, wie er mitteilen ließ. So sei damit zu rechnen, dass alleine wegen der höhen Luftverkehrsteuer 300.000 Passagiere wegblieben. Viele Airlines würden ihr Angebot reduzieren, sagte ein Sprecher.

Die wichtigste Ursache für die Entwicklung ist, dass nach dem Untergang von Air Berlin im Oktober 2017 aufgebaute Überkapazitäten wieder heruntergefahren werden. So hat die Lufthansa-Tochter Eurowings in Düsseldorf gezielt Puffer in den Flugplan eingebaut, um bei Verspätungen leichter Ersatzmaschinen einsetzen zu können. Außerdem hofft der Ableger der Kranich-Airline, die Preise gezielt höher treiben zu können, indem er das Angebot etwas senkt.