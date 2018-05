Fast 1600 Flugausfälle bei Eurowings

Info

60 Flüge storniert in Düsseldorf

Ausfälle Am Wochenende strichen Airlines rund 60 Flüge in Düsseldorf. 38 davon entfielen auf den Marktführer Eurowings. Ursachen Die Airlines sehen schlechte Wetterumstände sowie den Fluglotsenstreik in Frankreich als Hauptgrund für die Stornos.