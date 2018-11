Mögliches Fahrverbot auf A40: Diesel-Urteil bedroht Schlagader des Reviers

Berlin Sollte es zu einem Fahrverbot auf der Autobahn 40 in Essen kommen, fürchten viele gravierende negative Auswirkungen für die Wirtschaft. Es könnte allerdings auch ganz anders kommen, sagt ein Experte.

Eine Autobahn – damit haben sie nicht gerechnet. Nicht in der Stadtverwaltung der Stadt Essen, nicht in der Staatskanzlei von NRW, wohl auch nicht im Kanzleramt in Berlin. Aber es gibt so vieles, was man noch vor Monaten nicht für möglich gehalten hätte. Ein potenzielles Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge auf einer Bundesautobahn gehört dazu.