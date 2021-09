Ausnahmen von Inhalte-Regeln : Facebooks Aufsichtsgremium prüft Vorwurf von Promi-Sonderbehandlung

Menlo Park Für die Überprüfung der Inhalte von Nutzerbeiträgen nutzt das Online-Netzwerk Facebook das sogenannte Cross-Check-System. Die Regeln verbieten unter anderem Beiträge mit Beleidigungen oder Drohungen. Doch Facebook soll dabei nicht neutral vorgehen, und unter anderem Ausnahmen für Prominente machen.

Das unabhängige Aufsichtsgremium der sozialen Plattform Facebook hat sich wegen eines Medienberichts eingeschaltet, wonach das Online-Netzwerk bei seinen Inhalte-Regeln Ausnahmen für prominente Nutzer macht. Das sogenannte Oversight Board will nun unter anderem klären, ob es von Facebook angemessen zu dem Thema informiert wurde. Facebook müsse bei Entscheidungen, ob Inhalte auf der Plattform bleiben oder gelöscht werden, transparenter werden, betonte das Gremium in einem Blogeintrag auf seiner Internetseite am Dienstag.