Nach jahrelanger Debatte : Facebook untersagt Holocaust-Leugnung in seinem Dienst weltweit

Facebook untersagt Holocaust-Leugnung in seinem Dienst weltweit

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass das Unternehmen künftig alle Inhalte in seinem Dienst löschen werden, die den Holocaust leugnen. Foto: AP/Richard Drew

Menlo Park Nach einer jahrelangen Debatte verbietet Facebook die Holocaust-Leugnung auf der Plattform – und zwar weltweit. Jedoch könne die Regel „nicht von heute auf morgen“ durchgesetzt werden, so der Konzern.

Facebook verbietet in seinem Dienst nach einer jahrelangen Debatte weltweit die Holocaust-Leugnung. Der Firmengründer und Chef Mark Zuckerberg verwies zur Begründung auf eine Zunahme des Antisemitismus .

Die Abwägung zwischen Redefreiheit und dem Schaden durch die Leugnung oder Verharmlosung des Völkermordes an Juden durch die Nationalsozialisten habe ihm zu schaffen gemacht, räumte Zuckerberg in einem Facebook-Eintrag am Montag ein. „Beim aktuellen Zustand der Welt“ halte er ein Verbot aber für die richtige Entscheidung.