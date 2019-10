Angriff auf 1400 Geräte : Facebook klagt wegen Ausspähattacke auf Whatsapp

Menlo Park/Tel Aviv Facebook wehrt sich erstmals vor Gericht gegen Ausspähattacken. Das Online-Netzwerk verklagte einen Anbieter von Überwachungssoftware, der sich über Whatsapp Zugriff auf hunderte Smartphones verschaffen wollte.

Der Messengerdienst WhatsApp hat das israelische Technologieunternehmen NSO wegen des Vorwurfs der Cyberspionage verklagt. In der am Dienstag in Kalifornien eingereichten Klage wirft die Facebook-Tochter dem Unternehmen vor, den Messengerdienst missbraucht zu haben, um Journalisten und Menschenrechtsaktivisten auszuspionieren. Allein in weniger als zwei Wochen im April und Mai dieses Jahres habe die israelische Firma NSO rund 1400 Geräte angegriffen, erklärte Facebook in der am Dienstag in Kalifornien eingereichten Klage. NSO betonte, das Unternehmen biete seine Dienste grundsätzlich nur Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten an.