Für „Metaverse“ : Facebook schafft 10.000 Jobs in Europa

Menlo Park Nach Enthüllungen einer Whistleblowerin steht der US-Konzern Facebook massiv unter Druck. Nun plant das Unternehmen für den Aufbau der virtuellen Welt „Metaverse“ 10.000 neue Arbeitsplätze in Europa zu schaffen.

Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, um die virtuelle Welt „Metaverse“ aufzubauen. Das kündigte Facebook-Topmanager Nick Clegg am Montag in einem Blogeintrag an. „Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial europäischer Tech-Talente“, schrieb der britische Ex-Vizepremier.