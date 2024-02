Auslieferstopp in den USA Volkswagen, China und die Zwangsarbeit

Der 50-Jährige stützt seine Vorwürfe auf offizielle Dokumente, welche die chinesischen Baufirmen der Teststrecke auf ihren Internetseiten publiziert haben. So haben sich die Konzerne laut eigenen Angaben nicht nur an den staatlichen Überwachungsmaßnahmen gegen Uiguren beteiligt, sondern auch an den Programmen zur „Armutsbekämpfung“. Das bedeutet im Klartext: Zehntausende Uiguren wurden nach ihrer Haft in den Umerziehungslagern in Fabriken transferiert, um dort wieder in die Arbeitswelt eingegliedert zu werden – mutmaßlich unter Zwang.