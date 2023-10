Größter westlicher Ölkonzern Exxon sahnt dank hoher Ölpreise weiter ab

Unterdessen ist Exxon mit einer Klage in Kalifornien konfrontiert. Die Regierung des US-Bundesstaats wirft großen Ölkonzernen vor, die von fossilen Brennstoffen ausgehenden Risiken herunterzuspielen. Die Öl-Multis hätten durch ihr Verhalten Milliarden-Schäden verursacht und die Öffentlichkeit getäuscht, heißt es in der Klage vor einem Gericht in San Francisco. Der Bundesstaat Kalifornien argumentiert, die Ölfirmen müssten für die Kosten aufkommen, die sie verursacht hätten. Außerdem müssten Geldstrafen verhängt werden, weil die Öffentlichkeit belogen worden sei. Gouverneur Gavin Newsom erklärte, Kalifornien ergreife Maßnahmen, um die großen Umweltverschmutzer zur Verantwortung zu ziehen.