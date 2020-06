Gerichtsentscheidung : Ex-Wirecard-Chef Braun kommt gegen Millionenkaution auf freiem Fuß

München Im Wirecard-Skandal ist der ehemalige Chef nach seiner Festnahme wieder auf freiem Fuß. Jedoch musste Markus Braun eine Kaution von fünf Millionen Euro hinterlegen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Brauns wurde am Montagnachmittag einer Haftrichterin vorgeführt. Möglicherweise war Brauns Festnahme nicht die letzte in dem Skandal um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die den Dax-Konzern an den Rand des Abgrunds geführt haben. Der am Montag von Wirecard gefeuerte Jan Marsalek war bis vergangene Woche für das Tagesgeschäft verantwortlich. Nach Leidings Worten ist möglich, dass Marsalek nun ebenfalls per Haftbefehl gesucht wird: „Das kann ich weder bestätigen noch dementieren“, sagte die Oberstaatsanwältin.