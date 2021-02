Beschleunigung der Impfstoff-Produktion : Evonik liefert Vorprodukte an Biontech

Evonik liefert Vorprodukte an Biontech

Essen Der Essener Chemiekonzern baut seine Lipid-Produktion in Deutschland aus, um dem Mainzer Impfstoffhersteller zu helfen. Lipide bilden den Schutzmantel um den Botenstoff, den Biontech bei seinem Vakzin einsetzt.

(anh) Um die Impfstoff-Produktion zu beschleunigen, müssen auch mehr Vorprodukte hergestellt werden. Hier engagiert sich nun Evonik. Der Essener Chemiekonzern investiert im Zuge seiner Partnerschaft mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech in die Lipid-Produktion an seinen Standorten Hanau und Dossenheim. Bereits in der zweiten Jahreshälfte sollen dort kommerzielle Mengen hergestellt werden, teilte Evonik mit.