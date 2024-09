Waschmittelzusätze aus Zucker Evonik baut die grüne Forschung aus

Die Lage in der deutschen Chemieindustrie ist angespannt, auch Evonik hat ein Sparprogramm aufgelegt. Doch an Investitionen in die Zukunft will der Essener Konzern nicht sparen. Die Aufwendungen in Forschung und Entwicklung hat Evonik mit 443 Millionen Euro auch im Krisenjahr 2023 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Nun bündelt der Konzern einen großen Teil seiner Forschungsaktivitäten in drei zentrale Bereiche. Sie sollen bis zum Jahr 2032 einen zusätzlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro schaffen.