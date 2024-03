Chemie-Krise Evonik baut 2000 Stellen ab – vor allem in NRW

Die Chemiekrise in Deutschland macht vor keinem Konzern halt. Nun kündigt auch Evonik einen Stellenabbau an: Der Konzern will bis 2026 bis zu 2000 seiner 33.000 Arbeitsplätze abbauen, wie der Essener Konzern am Montag ankündigte. Davon sollen 1500 in Deutschland wegfallen. Vor allem das Management ist betroffen.