Exklusiv Neues Angebot für Urlauber bei Eurowings-Flug : Bald Schnelltests am Flughafen Düsseldorf

Bald Schnelltests am Flughafen Düsseldorf

Schon bei den bisherigen Corona-Tests am Flughafen Düsseldorf war der Andrang groß. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Köln Eurowings wird auf einer ausgewählten Strecke Urlauber vor Abflug auf Corona checken. Köln-Bonn könnte schnell folgen. Die ganze Branche hofft, den Menschen mit Tests direkt vor Abflug die Sorge vor einer Infektion und vor Quarantänen zu nehmen.

Nachdem Lufthansa am Donnerstag begonnen hat, Passagiere einzelner Flüge von Hamburg nach München mit einem Schnelltest auf Corona zu checken, bereitet der Konzernableger Eurowings ein vergleichbares Procedere in Düsseldorf vor. Das teilte das Unternehmen unserer Redaktion auf Anfrage mit.

Schon in den kommenden Wochen sollen Urlauber bei Reisen zu einem der gängigen Ferienziele vor Abflug getestet werden. Vor dem Rückflug soll die gleiche Prozedur erfolgen. Ersatzweise werden die Passagiere voraussichtlich einen 48 Stunden alten negativen normalen Corona-Test beibringen müssen.

Ziel des Verfahrens ist, Touristen mögliche Quarantänen am Ankunftsort zu ersparen. Außerdem sollen sie so sicher sein, dass sie sich während des Fluges nicht infizieren, weil alle Mitreisenden gecheckt werden.

Ein großer Tourismuskonzern ist laut Eurowingss Partner bei dem Projekt. Es wird sich also um Flüge handeln, bei denen fast alle oder alle Reisenden von einem Veranstalter kommen.

Das erste Ziel, um das es dabei geht, sind wahrscheinlich die Kanarischen Inseln, meinen Branchenkenner, weil es in dem beliebten Winterziel auffällig wenig Corona-Infektionen gibt.

Der Airport Köln-Bonn will die neue Technik auch nutzen. Ein Sprecher erklärte: „Wichtig ist, diese Schnelltests so schnell wie möglich fest in die Teststrategie zu integrieren, um Quarantänezeiten zu verkürzen und Labore zu entlasten.“