Düsseldorf/Köln : 1.500 Eurowings-Jobs in NRW sicher

1.500 Eurowings-Jobs in NRW sicher

Düsseldorf/Köln Eine Einigung mit Verdi bedeutet eine Beschäftigungsgarantie bis März 2022. Das Kölner Unternehmen hofft im Sommer wieder auf deutlich mehr Verkehr gerade zu Urlaubszielen. 150 Flugbegleiter sollen neu eingestellt werden, nachdem allerdings viele Jobs weggefallen waren.

Nachdem die Passagierzahl von Eurowings am Hauptflughafen Düsseldorf und am Airport Köln-Bonn um mehr als 80 Prozent eingebrochen ist, geht das Kölner Unternehmen von einer deutlichen Erholung im Sommer aus.

Zur Bewältigung der Corona-Krise trägt ein Krisenpakt mit der Gewerkschaft Verdi für rund 2000 Beschäftigte der Kabine und am Boden bei. Sie verzichten auf Gehalt, Urlaub und Altersvorsorge für eine bis 31. März 2022 geltende Arbeitsplatzgarantie, wie die Gewerkschaft bekanntgab. An den Standorten Düsseldorf und Köln sind davon rund 1500 Beschäftigte betroffen.

Das Unternehmen erklärt gleichzeitig, bis zu 130 Kabinenmitarbeiter in den nächsten Monaten neu einstellen zu wollen. Dies sei auch möglich, weil die Gewerkschaft Zugeständnisse gemacht habe. Bisherige Mitarbeiter der Eurowings-Muttergesellschaft Lufthansa sollten bei der Ausschreibung bevorzugt werden, erklärt das Kölner Unternehmen. Bei Lufthansa sollen in Deutschland rund 10.000 Stellen wegfallen, weil der Konzern davon ausgeht, dass Langstreckenflüge noch lange deutlich hinter den Werten vor der Pandemie liegen, wogegen Eurowings-Kurzstreckenflüge in Europa hin zu touristischen Zielen schneller zulegen könnten.