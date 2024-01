Innerdeutscher Flugverkehr Priorität für Passagiere nach Berlin und Hamburg ab Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf und die Airline Eurowings, die dort ihren Hauptstandort hat, führen gemeinsam eine Überholspur bei den Sicherheitskontrollen für Passagiere ein, die nach Berlin und Hamburg fliegen. Bei dem Wings Express genannten Pilotprojekt sollen die entsprechenden Flieger in der Regel ganz vorne am Gate A stehen, damit Reisende ihre Maschine schnell finden. Ziel ist, dass diese Passagiere maximal 40 Minuten nach Ankunft am Airport am Flugzeug sind, erklärte Eurowings auf Anfrage.