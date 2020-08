Reaktion auf Corona-Sorgen : Eurowings erleichtert Umbuchung

Düsseldorf/Köln So will die Fluggesellschaft zögerliche Kunden gewinnen. Ab September können Passagiere zudem gegen Bezahlung den Mittelsitz als Pandemieschutz blocken.

Nachdem die Regierung eine Reisewarnung für Mallorca ausgesprochen hat, sieht sich der Lufthansa-Ableger Eurowings gezwungen, den Kunden eine Art Corona-Versicherung anzubieten. Das kündigte am Dienstag Eurowings-Chef Jens Bischof an. Der Bedarf der Kunden nach einem schnellen, flexiblen Umbuchen sei so groß, dass das Kölner Unternehmen solche Möglichkeiten stärker anbieten müsse, sagte er.