Der erste Tag des neuen Chefs So will Bill Anderson Bayer umkrempeln

Bill Anderson will vieles anders machen. Doch eine Tradition bleibt: Der Amerikaner bekam zum Start als Bayer-Chef einen aufschraubbaren Staffelstab überreicht. Werner Baumann legte eine Botschaft hinein, so wie er einst eine Botschaft von Marijn Dekkers erhalten hatte. „Du bist der richtige Chef für das nächste Kapitel“, schrieb Baumann und wünschte seinem Nachfolger eine glückliche Hand. Doch vielleicht ist es ein Zeichen, dass die Übergabe nicht am Stammsitz in Leverkusen zelebriert wurde, sondern in Boston. Boston ist Pharma - und nicht der Konzern, dort schlägt das Herz von Bayers genbasierter Forschung.