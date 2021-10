Erste 5G-Netze an Klinken : Echtzeit-Übertragung soll Patienten helfen

Erste 5G-Netze an Klinken

Die Bonner Universitätsklinik hat bereits Ende 2020 ein eigenes 5G-Netz in Angriff genommen. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Erste Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus setzen auf eigene 5G-Mobilfunknetze. Damit sollen große Datenmengen übermittelt werden, etwa von Computer- oder Kernspintomographien.

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens setzen erste deutsche Krankenhäuser auf eigene 5G-Mobilfunknetze. Nach der Bonner Universitätsklinik Ende 2020 und einem Leipziger Helios-Krankenhaus in diesem Sommer nimmt auch das Düsseldorfer Universitätsklinikum ein eigenes Netz in dem Mobilfunkstandard in Angriff. Für diesen Mittwoch (14.30 Uhr) lädt die Klinik zur Inbetriebnahme erster Antennen ein.