Ex-Renault-Chef in Tokio : Carlos Ghosns Anwalt nennt erneute Verhaftung „Geiselnahme“

Tokio Der Ex-Chef der Autokonzerne Renault und Nissan ist erneut in Tokio verhaftet worden. Carlos Ghosn war nach über drei Monaten in Untersuchungshaft im März auf Kaution freigelassen worden. Sein Anwalt hält das Vorgehen der Staatsanwaltschaft für unangemessen.

Die Staatsanwaltschaft in Tokio hatte am frühen Morgen (Ortstzeit) zum vierten Mal Haftbefehl gegen den 65-jährigen Automanager erlassen. Er war erst vor einem Monat nach wochenlanger Untersuchungshaft gegen Zahlung einer Kaution freigekommen. Die Kautionssumme betrug eine Milliarde Yen (umgerechnet 7,9 Mio. Euro).

Interne Ermittlungen bei Nissan hätten ergeben, dass eine Summe von mindestens 32 Millionen Dollar (knapp 29 Mio Euro) aus einem sogenannten Reservefonds an eine Gesellschaft im Oman floss, die dort Fahrzeuge des Autobauers vertreibt, hieß es von einer mit den Vorgängen vertrauten Quelle. Davon wiederum sollen Gelder über eine von Ghosns Vertrauten geleitete libanesische Firma direkt an den Automanager geflossen sein.

Ghosn wies die Vorwürfe zurück und beteuerte seine Unschuld . "Das ist Teil eines neuen Versuchs von einigen Personen bei Nissan, mich zum Schweigen zu bringen, indem Staatsanwälte in die Irre geführt werden", hieß es in einer Stellungnahme.

Ghosn, der Nissan vor der Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November in Tokio festgenommen worden. Er wurde wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen angeklagt und soll laut Staatsanwaltschaft private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Ghosn beteuerte seine Unschuld und sprach vor Gericht von einem Komplott gegen ihn.

Auch Renault greift seinen früheren Konzernchef mit neuen Vorwürfen an. Auch dabei gehe es um Zahlungen an einen Vertriebspartner des Autoherstellers in der Region des Mittleren Ostens, wie Renault am Vortag mitteilte. Die Informationen seien bereits an die französische Justiz weitergegeben worden.