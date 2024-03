14 Millionen Kunden in Deutschland Eon will sinkende Strompreise weitergeben

Der Winter 2023/24 war mild, das hat die Lage auf den Energiemärkten entspannt. Man habe die gesunkenen Großhandelspreise an die Kunden weitergegeben, sagte Finanzvorstand Marc Spieker. „Wenn es die Großhandelspreise zulassen, werden wir Senkungen auch in Zukunft weitergeben“, so Spieker. In der Grundversorgung sei in der nächsten Zeit keine Anpassung zu erwarten. Eon hat allein in Deutschland 14 Millionen Kunden. Eon ist der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland, von den knapp 1,9 Millionen Kilometern Stromnetz betreibt Eon fast 700.000 Kilometer. Hinzu kommen 100.000 Kilometer Gasnetz. Die gestiegenen Netzentgelte würden aber auf Dauer von allen Netzbetreibern weitergegeben werden müssen, wenn die Verträge auslaufen, so Birnbaum. „Wir sind aber nicht auf dem Vorkrisen-Niveau, die Herausforderung bleibt.“ Das Pipelinegas aus Russland sei weggefallen, nun hänge man am Flüssiggas – und der Preis hänge an der konjunkturellen Entwicklung in China. Beim Strom werde der weitere Zubau der Erneuerbaren zu Buche schlagen. Zum 1. April steigt der Mehrwertsteuersatz beim Gas. „Das geben wir unmittelbar weiter.“