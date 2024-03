Was steckt hinter den Personal-Rochaden? Eon schwimmt im Geld, Aktie steigt

Eon schwimmt im Geld. Nun will Deutschlands größter Netzbetreiber in den nächsten Jahren deutlich mehr investieren als bislang geplant: Bis 2028 will der Konzern europaweit 42 Milliarden Euro in die Energiewende investieren, kündigte der Essener Konzern am Mittwoch an. Davon sollen mehr als 25 Milliarden Euro nach Deutschland fließen. Der Konzern stellte seine Bilanz im „Testing Lab“ in Essen vor, wo er etwa Wallboxen und PV-Anlagen in Hitze- und Kältekammern testet.