Essener Energiekonzern Eon schreibt Nord Stream komplett ab und stellt sinkende Gaspreise in Aussicht

Nun also doch: Der Essener Energiekonzern schreibt seine Beteiligung an Nord Stream 1 komplett ab, die zuletzt noch mit 100 Millionen Euro in den Büchern gestanden hatte. Eon bleibt aber mit 15,5 Prozent an der Nord Stream AG beteiligt, die die Ostsee-Pipeline betreibt, deren beide Röhren durch den Anschlag im Herbst zerstört worden waren. Der Konzern hält eine Reparatur für anspruchsvoll, aber technisch machbar. Eon will die Beteiligung, die ursprünglich mit 1,2 Milliarden Euro in den Büchern stand, weiter behalten: „Wir sehen keinen Sinn darin, die Nord-Stream-Beteiligung der Gazprom zu überlassen“, sagte Eon-Finanzvorstand Marc Spieker. Bei Nord Stream gehe es nun darum, die zerstörten Leitungen zu entwässern und versiegeln, um die Korrosion zu verhindern.