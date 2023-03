Eon über Nord Stream-Pipelines „Reparatur der Leitungen wäre anspruchsvoll“

Mit Spannung wird die Entwicklung um die Ostsee-Pipelines in Nordrhein-Westfalen verfolgt. Durch Nord Stream 1 kam bis August nicht nur ein großer Teil des russischen Gases, das vor allem Uniper als Großhändler erwarb und an Stadtwerke weiter verkaufte.Der Essener Energiekonzern Eon ist bis heute an der Nord Stream AG beteiligt, die Nord Stream 1 betrieb – bis die rätselhafte Explosion im September beide Stränge schwer beschädigte.