Große Erwartungen an Michael Lewis Eon-Manager wird neuer Uniper-Chef

Auch Aufsichtsrats-Chef Tom Blades ist froh über den Neuzugang: „Um Uniper dauerhaft erfolgreich in der neuen Energiewelt zu verankern, kommt es auf Expertise, Weitblick und Leidenschaft gleichermaßen an. Michael Lewis verbindet diese Eigenschaften in seiner Person“, so der Chefkontrolleur. Lewis sei genau der Richtige, um das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte aufzuschlagen. Vorgänger Maubach hatte Uniper entgegen ersten Ankündigungen vorzeitig Ende Februar verlassen.