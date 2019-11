Energiekonzern : Eon kappt Tausende Jobs in England

Essen Innogy und Eon laufen auf der Insel die Kunden davon. Der Kahlschlag kommt zu dem bereits angekündigten Abbau von bis zu 5000 Stellen durch die Innogy-Übernahme hinzu. Teyssen hofft auf Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4.

Teyssen bekräftigte, dass der Innogy-Deal der Eon ab 2022 zwischen 600 und 800 Millionen Euro an zusätzlichem Gewinn bescheren soll. Dazu trägt auch der Stellenabbau bei. Es bleibe dabei, dass bis zu 5000 Stellen wegfallen, so Teyssen. In Dortmund und Essen sollen es je 800 Stellen sein, wie der Konzern vor einer Woche mitgeteilt hatte. Wo die anderen bis zu 3400 Jobs entfallen – das werde noch mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt, so Teyssen. Dabei gehe es vorrangig um Verwaltung, IT und Vertrieb, und die gebe es an vielen Standorten. In Dortmund und Essen soll es jedenfalls bei den genannten Abbauzahlen bleiben. „Das haben wir auch mit den kommunalen Vertretern kommuniziert“, so der Konzernchef. In Deutschland soll der Abbau möglichst sozialverträglich erfolgen.