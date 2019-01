Nächste Entlassungswelle: Jaguar Land Rover streicht 4500 Stellen

Mitarbeiter versammeln sich vor einem Jaguar Land Rover Standort in der Nähe von Liverpool. Foto: dpa/Peter Byrne

London Der größte britische Autohersteller baut erneut Arbeitsplätze ab. Erst im Vorjahr mussten 1500 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Mit dieser Maßnahme will der Konzern Milliarden einsparen.

Jaguar Land Rover wird weltweit rund 4500 Stellen streichen. Dies sei das Ziel einer Überprüfung der unternehmensweiten Strukturen und komme zu den 1500 Mitarbeitern hinzu, die das Unternehmen im Jahr 2018 verlassen hätten, teilte der britische Autobauer am Donnerstag mit. „Die nächste Phase dieses Transformationsprogramms beginnt mit einem freiwilligen Entlassungsprogramm in Großbritannien“, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. Die Veränderungen seien notwendig, um den Grundstein für ein langfristig nachhaltiges Wachstum zu legen.