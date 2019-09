Brüssel stimmt Deal zu : Eon darf RWE-Tochter Innogy übernehmen

Brüssel Die EU hat der Übernahme zugestimmt, nachdem Eon weitere Zusagen gemacht hat. So muss der Energieversorger etwa die meisten seiner Verträge mit deutschen Heizstromkunden verkaufen. Auch 34 Ladesäulen an Autobahnen müssen den Betrieb einstellen.

Die EU hat die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Energiekonzern Eon genehmigt. Eine Reihe von Zusagen durch Eon stellten sicher, dass der Zusammenschluss in den betroffenen Ländern "nicht zu einer geringeren Auswahl und höheren Preisen führen wird", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel.