US-Energiekonzern Exxon Mobil klagt gegen EU-Übergewinnsteuer

Exxon Mobil hat in diesem Jahr aufgrund der erhöhten Preise und Nachfrage Rekordgewinne eingefahren. Der Konzern meldete für das zweite und dritte Quartal 2022 einen Gewinn von 37,6 Milliarden Dollar. Exxon argumentierte nun, der Konzern investiere Milliardenbeträge in Europa. „Wir sind uns bewusst, dass die Energiekrise in Europa Familien und Unternehmen schwer belastet, und wir haben daran gearbeitet, die Energielieferungen nach Europa zu erhöhen“, erklärte der Sprecher.