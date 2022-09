Steigende Energiekosten : Champignonzüchter fürchten Kollaps der gesamten Branche

Düsseldorf Wegen steigender Gas- und Stromkosten sowie der hohen Inflation schlagen die deutschen Gemüsebauern Alarm. Champignonzüchter fürchten sogar ein Aus für ihre Branche, wenn die Politik die Kosten nicht deckeln sollte.

„Ich bin mir sicher, dass es die deutsche Champignon-Produktion ohne staatliche Hilfen im nächsten Jahr nicht mehr geben wird“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC), Torben Kruse, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. „Es ist dramatisch“, fügte er hinzu. „Ich bin 18 Jahre in der Branche und ich habe so etwas noch nie erlebt.“ Aktuell stammen nach seinen Angaben noch rund 75 Prozent der Pilze in den Supermarkt-Regalen aus heimischer Produktion. Bis zu 8000 Menschen arbeiten in der Branche, die jährlich rund 82.000 Tonnen Champignons produziert. „Wir haben Kostensteigerungen in allen Bereichen und haben deshalb bereits die Preise anheben müssen“, sagte Kurse. Dazu kämen nun die Energiekosten. „Wir haben große Sorge, wie wir das an den Markt weitergeben können.“