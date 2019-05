Energiekonzern : RWE erfreut Anleger mit Gewinnsprung

Essen RWE hat alle Krisen hinter sich gelassen und freut sich über einen Gewinnsprung: Im ersten Quartal legte dieser gegenüber dem Vorjahr um 70 Prozent auf 510 Millionen Euro zu.

Hinzukommen 314 Millionen von der Noch-Tochter Innogy. RWE profitierte vom boomenden Energiehandel und steigenden Großhandelspreisen, die die Kunden künftig in steigenden Strompreisen spüren dürften. So fuhren auch die Kraftwerke mit 188 Millionen Euro trotz des Rodungsstopps im Hambacher Forst höhere Gewinne ein.

Die RWE-Aktie legte am Mittwoch weiter zu auf 23 Euro. Die Aktionäre können sich zudem über eine steigende Dividende freuen: Für 2019 soll es 80 Cent geben, nach 70 Cent für 2018. Zugleich schafft RWE die Vorzugsaktien ab. Das sind Aktien ohne Stimmrecht, für die es im Gegenzug meist eine leicht erhöhte Dividende gab. Sie sollen nun in normale Stammaktien umgewandelt werden, so dass es künftig nur noch eine RWE-Aktie geben wird. „Damit gilt künftig ,eine Aktie - eine Stimme‘, und wir erhöhen die Liquidität der RWE-Aktie“, sagte Markus Krebber, Finanzvorstand von RWE. Die Vorzugsaktien machen bislang gut sechs Prozent des Kapitals aus. Spätestens im Juni soll laut Krebber die Umwandlung erfolgen, eine Ausgleichszahlung soll es nicht geben.