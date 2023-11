Insolvenzverfahren Wann für die letzten Real-Märkte endgültig Schluss ist

In einigen Monaten wird die Verbrauchermarktkette Real Geschichte sein. Die Hoffnungen darauf, von den zuletzt verbliebenen 62 Niederlassungen noch eine große Zahl retten zu können, haben sich endgültig zerschlagen. 45 Märkte werden Ende März des kommenden Jahres geschlosse, nur für 18 gibt es eine Rettung. 14 Märkte gingen an den Konkurrenten Rewe, drei Filialen an Kaufland und ein Markt an Edeka, teilte Real am Montag mit. Zum Teil müsse das Bundeskartellamt den Plänen aber noch zustimmen. Die verbleibenden 45 Märkte würden bis zum 31. März 2024 geschlossen, da für diese Standorte kein Abnehmer gefunden werden konnte, hieß es weiter. Neun dieser Standorte liegen in Nordrhein-Westfalen: Dinslaken, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Heiligenhaus, Herne, Kamp-Lintfort, Köln, Monschau und Wuppertal. Die in Coesfeld, Euskirchen, Hagen und Übach-Palenberg gehen an Rewe, den Markt in Wülfrath hat sich Kaufland gesichert.