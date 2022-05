Nach Firmenübernahme : Musk will Trumps Twitter-Zugang wieder freischalten

Musk will Trumps Twitter-Zugang wieder freischalten

SpaceX-CEO Elon Musk (L) in Washington und US-Präsident Donald Trump. (Archivfotos) Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

San Francisco Tech-Milliardär Elon Musk hat auf einer Veranstaltung angedeutet, die Twitter-Sperre des Ex-US-Präsidenten Donald Trump nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes aufheben zu wollen.

Ex-Präsident Donald Trump kann sich Hoffnungen machen, rechtzeitig zum Rennen ums Weiße Haus 2024 zu Twitter zurückkehren zu können. Tech-Milliardär Elon Musk , der gerade dabei ist, Twitter zu übernehmen, würde Trump wieder auf die Plattform lassen. Die Entscheidung, Trump zu verbannen, sei „moralisch falsch und einfach nur dumm“ gewesen, kritisierte Musk am Dienstag in einem Videointerview bei einer Veranstaltung der „Financial Times“.

Trump wurde bei Twitter verbannt, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmten. In den Wochen davor hatte Trump die Stimmung mit grundlosen Behauptungen angeheizt, ihm sei ein Wahlsieg gegen Joe Biden durch Betrug gestohlen worden.