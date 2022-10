Sorge um Kurznachrichtendienst Twitter : Elon Musk teilt auf Twitter Verschwörungstheorie zum Angriff auf Pelosis Ehemann

Das Twitter-Logo am Hauptsitz des Unternehmens in San Francisco - nur drei Tage nach der Übernahme der Plattform durch Elon Musk verfestigen sich Sorgen über die Austrichtung des Onlinedienstes. Foto: AFP/CONSTANZA HEVIA

San Francisco Der neue Besitzer der Online-Plattform Twitter teilt eine unbelegte Theorie zur Attacke auf Paul Pelosi mit seinen Followern. Nach einigen Stunden löschte Elon Musk den umstrittenen Tweet wieder.

Pelosis 82-jähriger Ehemann war bei einem nächtlichen Angriff im Zuhause des Ehepaars im Bundesstaat Kalifornien von einem Mann mit einem Hammer niedergeschlagen worden. Paul Pelosi erlitt unter anderem einen Schädelbruch und Verletzungen am rechten Arm. US-Medien vermuteten am Wochenende, dass es der Einbrecher anderthalb Wochen vor den US-Kongresswahlen eigentlich auf Nancy Pelosi abgesehen hatte. Die Politikerin der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist Vorsitzende des Repräsentantenhauses.

Musk verlinkte daraufhin mit einem anderen Artikel einer konservativen Publikation, der unbelegte Behauptungen über die Hintergründe des Angriffs auf den Pelosi-Ehemann aufstellte. Dazu schrieb der Milliardär zu der Attacke auf Paul Pelosi: „Es gibt eine winzige Möglichkeit, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt, als offenkundig zu sein scheint.“ Einige Stunden später entfernte Musk dann die Botschaft. An derselben Stelle hieß es: „Dieser Tweet wurde vom Tweet-Autoren gelöscht.“

Der Vorfall dürfte die Diskussion um den Kurs von Twitter nach der Übernahme durch Musk befeuern. Der Unternehmer hat sich als radikaler Vertreter des Rechts auf Redefreiheit positioniert und Twitter in der Vergangenheit vorgeworfen, diese Freiheit einzuschränken. Dies hat Sorgen ausgelöst, dass sich unter Musk Extremisten und Verschwörungstheoretiker künftig ungestört auf Twitter austoben könnten. Als Reaktion auf solche Bedenken hatte Musk am Freitag angekündigt, Twitter werde „einen Rat zur Moderation von Inhalten mit sehr diversen Standpunkten gründen“.

Der Umgang des Onlinedienstes mit Hass-Botschaften wurde seit Freitag durch eine sogenannte Troll-Kampagne mit einer Flut verunglimpfender Botschaften auf die Probe gestellt. In den vergangenen 48 Stunden habe der Dienst „eine kleine Anzahl von Konten gesehen“, die Tweets „mit Verleumdungen und anderen abfälligen Ausdrücken“ enthalten hätten, teilte der Abteilungsleiter für Sicherheit und Integrität des Dienstes, Yoel Roth, am Sonntag mit.

Was macht Elon Musk aus Twitter?

Nach Übernahme : Was macht Elon Musk aus Twitter?

Elon Musk übernimmt Twitter – und will wohl selbst Chef sein

„Der Vogel ist befreit“ : Elon Musk übernimmt Twitter – und will wohl selbst Chef sein

„Fast alle“ dieser Konten seien unecht gewesen, fügte der Twitter-Manager hinzu. So sei ein verunglimpfendes Wort in 50.000 Tweets enthalten gewesen, die aber nur von 300 Konten versendet worden seien.Twitter habe Schritte eingeleitet, um „die an dieser Troll-Kampagne beteiligten Nutzer zu sperren“, erklärte Roth. Als Trolle werden Internetnutzer bezeichnet, die gezielt Online-Diskussionen stören und deren Atmosphäre vergiften.