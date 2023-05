Geschäftsschädigende Tweets des Tesla-Chefs So „verteidigt“ Musk seine umstrittenen Äußerungen auf Twitter

In der Vergangenheit beeinflussten Elon Musk‘ Worte den Tesla-Aktienkurs und schreckten Werbekunden ab – wie steht Musk heute dazu? „Das ist mir egal“, sagte der Multimilliardär in einem Interview mit dem Sender CNBC auf diese Frage. „Ich werde sagen, was ich sagen will, und wenn dadurch Geld verloren geht, ist es eben so“, fuhr er fort. Über die künftige Twitter-Chefin Linda Yaccarino, eine Werbemanagerin und Medienexpertin, sagte Musk, sie werde eine „großartige Chefin“ sein und die Firma leiten, während er „Produkte entwickle“.