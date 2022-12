Nach Twitter-Umfrage Mit diesem Spruch drückt sich Elon Musk vor dem Rücktritt

Twitter-CEO Elon Musk heizt Spekulationen mit einer vagen Äußerung an. Zwar hatte er im Text einer Twitter-Umfrage über seinen Rücktritt angekündigt, er werde sich an das Ergebnis halten. Doch dann hüllte er sich in Schweigen. Nun teilte Musk mit, sobald er einen Nachfolger gefunden habe, werde er seinen Chefposten bei der Social-Media-Plattform aufgeben - allerdings auch nicht so ganz. „Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen! Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten“, schrieb Musk am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst. Zuvor hatte der Sender CNBC berichtet, dass Musk aktiv einen Nachfolger suche.